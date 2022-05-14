РФС не уходит в Азию, Карпин останется главным тренером сборной России: главное из выступления Дюкова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в ходе пресс-конференции в Нижнем Новгороде рассказал о поисках нового формата соревнований в условиях санкций.

Кроме того, РФС, по словам Дюкова, не допускает перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), а Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит в ближайшее время апелляции по поводу отстранения российских команд от крупных международных турниров. «Ведомости. Спорт» приводит ключевые высказывания главы РФС.

Вопрос об изменении формата РПЛ решится 24 мая

На данный момент российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Цель РФС — восполнить для российских команд недостаток игровой практики в сезоне 2022/23. В числе возможных вариантов называются расширение Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд (впервые с 1997 г.) и возвращение Кубка РПЛ (этот турнир был сыгран лишь раз в истории — в 2003 г.). По словам Дюкова, окончательный формат соревнований станет известен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 24 мая.

«Создана рабочая группа, в которую вошли представители лиги, клубов. Подготовлены несколько сценариев, в том числе проведения Кубка РПЛ. Но на данный момент преждевременно делать выводы и говорить, какой из вариантов является предпочтительным», — сказал Дюков.

Исполком РФС примет решение на основе сценариев, которые представит рабочая группа. Президент призвал внедрить формат соревнований, который позволил бы сохранить, а в идеале, повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес.

Ясность есть и с тем, что клубы РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) пока не видят необходимости в переводе чемпионата России с осени по весну. В таком формате соревнования проводились до 2011 г. «Насильно заставлять клубы РПЛ и ФНЛ-1 переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто», — подчеркнул Дюков.

РФС не будет переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию

Вопрос о возможности перехода РФС из УЕФА в АФК поднимался на фоне отказа ряда европейских сборных проводить международные матчи со сборной России. Этот отказ выразили не только команды Польши, Швеции и Чехии, с которыми Россия не смогла сыграть в стыковом турнире за право выхода на ЧМ-2022, но также Англия, Уэльс, Ирландия, Нидерланды и Швейцария, Норвегия и Албания. Дюков подчеркнул, что РФС остается членом УЕФА и не думает о релокации.

«Этот переход мы не рассматриваем. Остаемся членами УЕФА. Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил».

По словам президента, в РФС не поступали приглашения об участии в Кубке Америки или Кубке Азии. Дюков заявил, что ему сложно увидеть очевидные плюсы в изоляции российского футбола. При этом РФС, по словам президента организации, ожидает, что клубы будут предпринимать больше усилий для подготовки и развития своих футболистов.

РФС готовит новые апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS)

Российские команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА 28 февраля. 2 мая УЕФА продлил бан, запретив российским клубам участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23. Под санкции также попали мужская, женская и молодежные сборные России. В частности, национальная команда получила отказ от участия в Лиге наций и точно опустится из дивизиона B в дивизион C, а женской сборной запрещено сыграть на Евро-2022 и в квалификации ЧМ-2023. CAS отклонил мартовскую апелляцию, в которой РФС просил рассмотреть возможность переноса стыковых матчей ЧМ-2022. Рассмотрение апелляции РФС по существу состоится в ближайшее время.

«Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится ее рассмотрение по существу. 2 мая было принято еще одно решение по поводу отстранения наших команд от участия в следующем сезоне. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим», — сказал Дюков.

Кроме того, «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА, на данный момент занимающие в РПЛ места с первого по четвертое, также обратились с апелляциями в CAS. Это связано с тем, что РФС может направлять ходатайства в CAS только по вопросам сборных.

Карпин продолжит тренировать сборную России

Национальная команда отказалась от проведения сборов в конце сезона 2021/22 ввиду отсутствия международных матчей. По словам Дюкова, РФС было важно дать игрокам восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах не было возможности полноценно использовать июньскую паузу. В 2020-м г. в связи с пандемией коронавируса, в 2021-м по причине подготовки к чемпионату Европы.

«Сборная России продолжит свою работу под руководством Валерия Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре», — пояснил Дюков.