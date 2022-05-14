РФС не уходит в Азию, Карпин останется главным тренером сборной России: главное из выступления Дюкова
Формат футбольного сезона 2022/23 определят на ближайшем исполкоме РФС.
Формат футбольного сезона 2022/23 определят на ближайшем исполкоме РФС.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в ходе пресс-конференции в Нижнем Новгороде рассказал о поисках нового формата соревнований в условиях санкций.
Кроме того, РФС, по словам Дюкова, не допускает перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), а Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит в ближайшее время апелляции по поводу отстранения российских команд от крупных международных турниров. «Ведомости. Спорт» приводит ключевые высказывания главы РФС.
На данный момент российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Цель РФС — восполнить для российских команд недостаток игровой практики в сезоне 2022/23. В числе возможных вариантов называются расширение Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд (впервые с 1997 г.) и возвращение Кубка РПЛ (этот турнир был сыгран лишь раз в истории — в 2003 г.). По словам Дюкова, окончательный формат соревнований станет известен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 24 мая.
«Создана рабочая группа, в которую вошли представители лиги, клубов. Подготовлены несколько сценариев, в том числе проведения Кубка РПЛ. Но на данный момент преждевременно делать выводы и говорить, какой из вариантов является предпочтительным», — сказал Дюков.
Исполком РФС примет решение на основе сценариев, которые представит рабочая группа. Президент призвал внедрить формат соревнований, который позволил бы сохранить, а в идеале, повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес.
Ясность есть и с тем, что клубы РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) пока не видят необходимости в переводе чемпионата России с осени по весну. В таком формате соревнования проводились до 2011 г. «Насильно заставлять клубы РПЛ и ФНЛ-1 переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто», — подчеркнул Дюков.
Вопрос о возможности перехода РФС из УЕФА в АФК поднимался на фоне отказа ряда европейских сборных проводить международные матчи со сборной России. Этот отказ выразили не только команды Польши, Швеции и Чехии, с которыми Россия не смогла сыграть в стыковом турнире за право выхода на ЧМ-2022, но также Англия, Уэльс, Ирландия, Нидерланды и Швейцария, Норвегия и Албания. Дюков подчеркнул, что РФС остается членом УЕФА и не думает о релокации.
«Этот переход мы не рассматриваем. Остаемся членами УЕФА. Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил».
По словам президента, в РФС не поступали приглашения об участии в Кубке Америки или Кубке Азии. Дюков заявил, что ему сложно увидеть очевидные плюсы в изоляции российского футбола. При этом РФС, по словам президента организации, ожидает, что клубы будут предпринимать больше усилий для подготовки и развития своих футболистов.
Российские команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА 28 февраля. 2 мая УЕФА продлил бан, запретив российским клубам участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23. Под санкции также попали мужская, женская и молодежные сборные России. В частности, национальная команда получила отказ от участия в Лиге наций и точно опустится из дивизиона B в дивизион C, а женской сборной запрещено сыграть на Евро-2022 и в квалификации ЧМ-2023. CAS отклонил мартовскую апелляцию, в которой РФС просил рассмотреть возможность переноса стыковых матчей ЧМ-2022. Рассмотрение апелляции РФС по существу состоится в ближайшее время.
«Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится ее рассмотрение по существу. 2 мая было принято еще одно решение по поводу отстранения наших команд от участия в следующем сезоне. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим», — сказал Дюков.
Кроме того, «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА, на данный момент занимающие в РПЛ места с первого по четвертое, также обратились с апелляциями в CAS. Это связано с тем, что РФС может направлять ходатайства в CAS только по вопросам сборных.
Национальная команда отказалась от проведения сборов в конце сезона 2021/22 ввиду отсутствия международных матчей. По словам Дюкова, РФС было важно дать игрокам восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах не было возможности полноценно использовать июньскую паузу. В 2020-м г. в связи с пандемией коронавируса, в 2021-м по причине подготовки к чемпионату Европы.
«Сборная России продолжит свою работу под руководством Валерия Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре», — пояснил Дюков.
Он также пообещал договориться о проведении товарищеских матчей для сборной России.