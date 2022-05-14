«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Динамо» со счетом 3:3 в домашнем матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «РЖД-Арене».

В составе «Динамо» голы забили Федор Смолов (10-я минута), Арсен Захарян (33) и Даниил Фомин (38, с пенальти).

У хозяев отличились Тин Едвай (28), Ян Кухта (66) и Джирано Керк (72).

Смолов забил 94-й гол в чемпионатах России и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ, сравнявшись с Романом Павлюченко. Первое место занимает нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба (148), второе — Александр Кержаков (133).

Игроки «Локомотива» вышли на игру в футболках с изображением бывшего главного тренера команды Юрия Семина, которому 11 мая исполнилось 75 лет. Вместе с «Локомотивом» Семин три раза выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем кубка страны, три раза — Суперкубка России.

Футболисты «Динамо» провели матч в траурных повязках в память о Валентине Яшиной, вдове бывшего вратаря команды и сборной СССР Льва Яшина, которая скончалась 10 мая на 92-м году жизни. Матч начался с минуты молчания в память о Яшиной.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц был дисквалифицирован на один матч за то, что после игры 28-го тура против «Крыльев Советов» (2:5) вышел на поле для конфронтации с судьей. Функции Шварца на игре с «Локомотивом» исполнял тренер Волкан Булут.

«Локомотив» не может обыграть «Динамо» в РПЛ с августа 2019 года, тогда встреча завершилась гостевой победой железнодорожников со счетом 2:1. После этого динамовцы одержали две победы, три встречи завершились вничью.

«Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Шварца набрали 53 очка в 29 матчах, опережая «Сочи» (53) за счет победы в личной встрече. «Локомотив» идет на шестой строчке с 45 очками. Чемпионом России досрочно стал петербургский «Зенит», имеющий в активе 64 очка.