Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Валенсия
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Краснодар-2
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Торино
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Специя
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Ланс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Химки
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
51
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Салернитана
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Локомотив
Динамо
33
16:30
Ростов
Химки
21
14:00
Уфа
Арсенал Т
21
13.05
Сочи
Нижний Новгород
00
8.05
Локомотив
Рубин
10
8.05
Арсенал Т
Краснодар
11
8.05
Уфа
Ростов
00
7.05
ЦСКА
Сочи
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:41 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата России по футболу

Железнодорожники сумели отыграть два мяча во втором тайме.

Локомотив
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Динамо» со счетом 3:3 в домашнем матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «РЖД-Арене».

В составе «Динамо» голы забили Федор Смолов (10-я минута), Арсен Захарян (33) и Даниил Фомин (38, с пенальти).

У хозяев отличились Тин Едвай (28), Ян Кухта (66) и Джирано Керк (72).

Смолов забил 94-й гол в чемпионатах России и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ, сравнявшись с Романом Павлюченко. Первое место занимает нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба (148), второе — Александр Кержаков (133).

Игроки «Локомотива» вышли на игру в футболках с изображением бывшего главного тренера команды Юрия Семина, которому 11 мая исполнилось 75 лет. Вместе с «Локомотивом» Семин три раза выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем кубка страны, три раза — Суперкубка России.

Футболисты «Динамо» провели матч в траурных повязках в память о Валентине Яшиной, вдове бывшего вратаря команды и сборной СССР Льва Яшина, которая скончалась 10 мая на 92-м году жизни. Матч начался с минуты молчания в память о Яшиной.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц был дисквалифицирован на один матч за то, что после игры 28-го тура против «Крыльев Советов» (2:5) вышел на поле для конфронтации с судьей. Функции Шварца на игре с «Локомотивом» исполнял тренер Волкан Булут.

«Локомотив» не может обыграть «Динамо» в РПЛ с августа 2019 года, тогда встреча завершилась гостевой победой железнодорожников со счетом 2:1. После этого динамовцы одержали две победы, три встречи завершились вничью.

«Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Шварца набрали 53 очка в 29 матчах, опережая «Сочи» (53) за счет победы в личной встрече. «Локомотив» идет на шестой строчке с 45 очками. Чемпионом России досрочно стал петербургский «Зенит», имеющий в активе 64 очка.

В заключительном, 30-м туре «Динамо» дома примет «Сочи», «Локомотив» сыграет в гостях против «Крыльев Советов». Матчи последнего тура пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 мск.

Читайте также
Локомотив
3:3
Первый тайм: 1:3
Динамо
 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь