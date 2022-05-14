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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» обыграл «Химки» и обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону местный «Ростов» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречался с подмосковными «Химками».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Первый гол в матче на 12-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Роман Тугарев. Через пять минут отличился сам Полоз, откликнувшись на передачу Егора Голенкова. На 90+4 минуте отличился Резиуан Мирзов.

«Ростов» набрал 38 очков и вышел на девятую строчку турнирной таблицы, опередив московский «Спартак» (37 очков, матч в запасе). «Химки» с 29 очками остались на 12-й строчке и рискуют опуститься в зону стыков по итогам матча «Урал» (27) — «Рубин» (29).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

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