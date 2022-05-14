Таким и должен быть футбол без турнирной мотивации! «Локо» выдал суперкамбэк с «Динамо»

«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в дерби с шестью голами и догнало по очкам «Сочи». Теперь команды Сандро Шварца и Владимира Федотова сыграют в 30-м туре между собой в Москве. Южан устроит только победа.

В середине недели «Динамо» пробилось в финал Кубка России, но в РПЛ у бело-голубых была неприятная серия из трёх поражений подряд. На дерби с «Локомотивом» в ворота вернулся Антон Шунин, а вот Николо Моро (дисквалификация) и Денис Макаров (травма) отсутствовали в заявке. Что касается железнодорожников, то у них впервые в этом сезоне в основу попал Антон Миранчук. В то же время Вильсон Изидор и Ян Кухта неожиданно начали матч на скамейке запасных. Игроки «Локо» вышли на поле в майках с поздравлением Юрию Сёмину с 75-летием и изображением любимого болельщиками Палыча в легендарном петушке.

На первых минут почему-то больше остальных нервничали голкиперы. Шунин неточной передачей чуть было не организовал опасный момент у своих ворот, а Маринато Гильерме и вовсе «привёз» гол. Прессинг российского бразильца со стороны Арсена Захаряна не казался таким уж страшным, чтобы запаниковать, но опытный Гильерме подарил мяч Фёдору Смолову. Может, на автомате, увидев Смолова и приняв его за своего?

Голкипер сборной России уже не впервые ошибается таким образом весной 2022-го: в недавнем матче с «Краснодаром» он подставил плохой передачей под удаление Константина Марадишвили. Смолов же, забив своей бывшей команде, не праздновал из уважения к «Локо» — извинился жестом перед болельщиками.

Смолов находился в центре внимания. Едва не оформил дубль, поприветствовал в ходе игры врача «Локомотива», который оказывал помощь пострадавшему железнодорожнику. А «Динамо» в целом управляло игрой, защищаясь средним блоком и лишая соперника возможности доводить мяч до Миранчука и игравшего центрфорварда Рифата Жемалетдинова. Даниил Лесовой пробил в штангу.

Тем не менее «Локо» отыгрался, реализовав первый же удар в створ. На угловом динамовцы прозевали врывание Тина Едвая. Например, Роман Евгеньев, опекая своего оппонента, не контролировал происходящее вокруг.

Однако ничейный счёт вернулся всего на шесть минут. Какой мяч положил Арсен Захарян — прелесть! Есть вопросы к опорникам «Локомотива», ведь полузащитник «Динамо» свободно получил передачу в опасной зоне и имел секунды, чтобы принять решение и выстрелить.

Смолов продолжал доказывать, что «Локомотив» в его лице потерял очень ценную боевую единицу. Третий гол «Динамо» забило в результате фола Едвая на Фёдоре. Действия хорвата в этом эпизоде — просто катастрофа. Тин дал открыться себе за спину и откровенно срубил нападающего. Фомин, как всегда, забил с «точки», у Даниила стальные нервы.

Второй тайм «Локомотив» начал бодро, но ничего из этого не получил. Кроме разве что приза зрительских симпатий — болельщики гнали команду вперёд. Для прессинга, пожалуй, требовались более подвижные и скоростные игроки в переднюю линию, нежели Жемалетдинов с Миранчуком, которые разрывались между центральными защитниками «Динамо» и Фоминым. Но тренерский штаб хозяев придерживал замены до истечения часа игры. Только тогда на поле появились Изидор с Кухтой.

Чех забил уже через семь минут! Ключевое действие в голевой атаке «Локомотива» — подбор Гирано Керка. Да и передачу голландец вырезал искусную. Фабиан Бальбуэна неправильно выбрал позицию, и Кухта убежал к воротам Шунина. VAR подтвердил, что офсайда не было.

«Локомотив» спасал игру, в которой до двойной замены его шансы стремились к нулю. Тот же Керк продолжил голевое пиршество на «РЖД Арене». Опять всё началось с подбора голландца, а Гильермо Варела, как и в предыдущем моменте, сломал линию офсайда. В результате Керк забил один из самых простых голов в своей карьере. Но какой же он молодец!