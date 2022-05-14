Гильерме о голе Смолова: Когда мы пришли в раздевалку, я извинился

Голкипер невольно сделал передачу на форварда бело-голубых.

— О чем говорят две одинаковые ошибки подряд?

— Я всегда больше надеюсь на себя. Я ни на кого не перекладываю ответственность. Сегодня я просто не попал по мячу. Такое бывает. Идем дальше. Конечно, я анализирую ситуацию. Мне не 15 лет.

— Что случилось во втором тайме?

— Я признал свою ошибку. Когда мы пришли в раздевалку — я извинился и заявил, что у нас есть возможность вернуться. Мы довольны, что вернулись в игру. Я доволен, что мы не отпускали руки.

— Есть ли у тебя обращение к болельщикам по случаю возможного бойкота?