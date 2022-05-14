«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов» и одержал третью победу подряд в РПЛ
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды, самарцы не реализовали пенальти.
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды, самарцы не реализовали пенальти.
ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счетом 1:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Грозном.
Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 56-й минуте матча защитник грозненского клуба Андрей Семенов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 60-й минуте игрок самарской команды Юрий Горшков не сумел реализовать пенальти.
«Ахмат» одержал третью подряд победу в чемпионате России и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 29 матчах. «Крылья Советов» опустились на восьмую строчку, на счету команды также 41 очко в 29 встречах.
В заключительном, 30-м туре «Ахмат» в гостях встретится с «Краснодаром», «Крылья Советов» дома примут московский «Локомотив». Матчи последнего тура пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 мск.