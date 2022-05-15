«Спартак» — «Зенит»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Спартак» в последнее время воспрял духом и выиграл три матча подряд. Главное — удалось выйти в финал Кубка России, разгромив «Енисей» 3:0. Счет при этом обманчив. Он, конечно, мог даже быть крупнее, ведь красноярцы смело играли с высокой линией защитников и позволяли форвардам «Спартака» постоянно забегать себе за спину. Но при этом красно-белые многое позволяли сопернику из ФНЛ. «Енисей» спокойно через короткий пас доходил до чужой штрафной — не хватило только мастерства, чтобы превратить эти подходы в опасные моменты и голы.

«Зенит» в таких ситуациях прощать защиту «Спартака» не станет. Команда Ваноли пока не показывает целостной игры, обычно ее хватает где-то на тайм. Стоит, правда, отметить, что забивать красно-белые стали больше — это в первую очередь связано с появлением нападающего Николсон, на его счету уже 8 голов в 13 матчах.

«Зенит» доигрывает концовку сезона в ранге чемпиона страны, но сбавлять ход не собирается. У команды Семака тоже серия из трех побед подряд, и матч со «Спартаком» настолько принципиален, что, по словам тренера, в старте выйдут все сильнейшие. Видимо, это означает, что Дзюба начнет игру в запасе. В последнее время Семак выпускает вместе с бразильцами форварда Сергеева, и экс-игрок «Крыльев Советов» отвечает на это голами. Российский нападающий отличился в 4 встречах подряд.

Впрочем, для Дзюбы матчи против «Спартака» тоже особые в плане настроя, так что на поле мы его, скорее всего, увидим. «Зенит» из Кубка России уже выбыл, так что на подготовку к встрече в Москве у него было больше времени, возможно, по «физике» гости превзойдут красно-белых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LPVmA0ca3uw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На что ставить

Обе команды, как могли, подогрели интерес к этому матчу. «Зенит» анонсировал игру обзором матча в первом круге, где питерцы разгромили красно-белых 7:1. Зарема, жена Федуна, перед игрой назвала «Зенит» «блекло-голубыми». Сами футболисты, конечно, помнят встречу первого круга: одни захотят реабилитироваться за то поражение, вторые — снова обыграть принципиального соперника. Матч, скорее всего, получится ярким, эмоциональным, так что можно ждать тут много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 и обе забьют не очень высок — БК Olimpbet дает на него 1,74. А вот победу «Зенита» как более мастеровитой команды при тотале больше 2,5 можно взять уже за солидные 2,42.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.