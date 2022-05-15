В клипе «Спартака» к «Зениту» дед «пьёт бюджет» в доме-развалюхе. Разбор всех отсылок

«Спартак» перед матчем с «Зенитом» выпустил проморолик, который, скорее, похож на остросоциальный клип. Там много пасхалок (есть даже 25-й кадр), а ещё особый посыл, который можно считать не сразу. Сейчас всё объясним.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-15502770&id=456246374&hash=12570ba80c261c10&partner_ext=173" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Старик — это не бездомный, (хотя многие могли подумать про отсылку к прозвищу «Зенита»), а собирательный образ российского футбола. Клуб решил показать его через старого деда: чемпионат-то в России вроде молодой, но на самом деле до смерти осталось ему немного. Он сидит взаперти (мы как раз получили бан от УЕФА), мучается в одиночестве, мечтает о нормальной еде, но вынужден питаться «ядами»: кротами (возможно, тут есть отсылка к ошибкам судей или к тем, кто «сливает» информацию), Fan ID и командами, которые некоторые болельщики называют «фарм-клубами» «Зенита».

Спасти от смерти деда может только «Спартак» — и он приходит на помощь, пробираясь через гущу леса. Собирает все токсичные вещества, выливает яды, а от остатков избавляется.

Песню «Проклятый старый дом» выбирали не из-за принадлежности группы «Король и Шут» к Санкт-Петербургу (это лишь удачное совпадение), а наиболее подходящую под авторский замысел. Ещё, насколько знаем, многие из сотрудников клуба эту группу уважают.

В заросшем парке

Стоит старинный дом:

Забиты окна,

И мрак царит извечно в нём.

Сказать я пытался:

«Чудовищ нет на Земле»,

Но тут же раздался

Ужасный голос во мгле,

Голос во мгле…

«Мне больно видеть белый свет,

Мне лучше в полной темноте,

Я очень много-много лет

Мечтаю только о еде.

Мне слишком тесно взаперти,

И я мечтаю об одном:

Скорей свободу обрести,

Прогрызть свой ветхий старый дом,

Проклятый старый дом!».

Разбор отсылок

Для правильного считывания всей концепции «Спартак» добавил в ролик несколько пасхалок. Первая — табличка с названием улицы. Народная, 7 — адрес, где долгие годы работает РФС, там и находится «Дом футбола». В данном случае это не красивое здание на Таганке, а обветшалый старый дом, который вот-вот развалится.

На 21-й секунде мелькает 25-й кадр. С тем самым «Домом футбола».

Журнал с «Зенитом» — отсылка, что клуб стал гегемоном российского футбола.

15.05 — день матча, а заодно день, когда «Спартак» придёт и спасёт российский футбол.

Телевизор с VAR — намёк на то, что система у нас есть, но она не работает. Поэтому дед в одном моменте по нему и стучит кулаком в надежде, что он заработает.

А вот и «яды»: кроты, эксперты и Fan ID. Всё, что отравляет наш футбол, по мнению «Спартака».

Рядом стоят стаканы и бутылка якобы «фарм-клубов»: «Зенита», «Сочи» и «Оренбурга».

О тесной связи «Газпрома» с российским футболом напоминает ещё и газовый баллон.

Ну и прямо говорит — эмблема компании на весь экран.

Дед пьёт воду из бутылки «бюджеты» = российский футбол глотает бюджетные деньги.

И вот, по замыслу авторов, дед (российский футбол) сидит во тьме в расшатанном доме (олицетворение состояния), много лет мечтает о нормальной еде (функционировании без бюджетных денег, работающем VAR, без «фарм-клубов»), мучается и страдает, пока не приходит спасение в лице «Спартака».