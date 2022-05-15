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12:10 (мск), источник: Sports.Ru

Вендел интересен «Севилье», «Бетису» и «Сосьедаду». «Зенит» хочет за него 20−25 млн евро («Евро-Футбол. Ру»)

Вендел может покинуть «Зенит» летом.

Зенит
Севилья
Бетис
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Источник: РИА "Новости"

Как утверждает «Евро-Футбол. Ру», интерес к 24-летнему полузащитнику проявляют три испанских клуба — «Севилья», «Бетис» и «Реал Сосьедад». Руководство «Зенита» не отпустит Вендела дешевле, чем за 20−25 млн евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провел за клуб 34 матча, забил 4 гола и отдал 5 передач.

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