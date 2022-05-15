Дзюбу ждет матч года. Его будущее решит «Спартак»

Ещё перед матчем с «Химками» Сергей Семак выдал важный публичный посыл: чемпионство завоёвано, значит, шанс могут получить те, кто в последнее время играл мало. В том числе, чтобы решить контрактные дела и вопрос с бонусами. Первое, о ком подумал лично я — теперь точно выйдет Артём Дзюба. В последние месяцы он играл очень мало, так как тренер видит больше пользы от Сергеева и Алберто впереди. Они действуют с большим объёмом, прессингуют и добавляют динамики — так что всё логично. Но опять же: титул выигран, Дзюба точно не испортил бы структуру игры, так почему бы не дать и ему порезвиться с обороной аутсайдера?

Но Семак решил иначе — в основе на «Химки» Артём не вышел. Теперь впереди «Спартак». И на пресс-конференции, когда речь заходит об Артёме в старте, от тренера расплывчатая формулировка. Дзюба или Сергеев? Играть будут сильнейшие. Исходя из прошлых матчей, на поле вновь выйдет Сергеев.

Полагаю, если Артём останется в запасе — это финальный индикатор ухода. Все знают про его особенные чувства к «Спартаку» и про то, как важно ему сыграть именно с этой командой. Это драйв, эмоции, злость, бешеная мотивация — всё то, что помогает нападающему сохранять лучшие качества. Уверен, что к этому матчу он даже готовится по особенному. И очень хочет появиться в основе. Опять же: чемпионат выигран, Дзюба точно не худшая опция, которая глобально не изменит игру «Зенита», но решение только за тренером.

Представим сюжет, что Артём выходит в стартовом составе. И забивает пару мячей. «Зенит» побеждает, тренер счастлив, руководство в восторге, сам игрок излучает позитив. Согласитесь, отличный фон, чтобы забить на все проблемы последних месяцев и поговорить о будущем. Лучше просто не бывает. Наверняка сторона игрока будет сговорчивее, да и руководство уйдёт от прагматизма. В этот самый момент появится шанс сохранить общую дорогу хотя бы в перспективе ближайших двух лет. Игрок останется ради эмоций, которые он вряд ли получит в другом российском клубе, а руководство сохранит не только футболиста, но и бренд.

Теперь другой сюжет: Дзюба смотрит матч со скамейки. Во втором тайме, когда нужна его помощь, выходит Ерохин. Или Оздоев. Или любой другой игрок. Неважен результат — победит «Зенит» или проиграет, Артём утвердится во мнении, что он — не часть этого. И единственная мотивация остаться — очень хорошие деньги. Но не лучше ли зарабатывать меньше и доказать всем — Семаку, руководству, команде — что его слишком рано перестали считать лидером и футболистом основы? Ощущение, что второе желание перевесит. Да и сидеть и постоянном запасе Дзюба точно не захочет.

Так что ближайший матч если и не определяющий, то точно очень важный: в случае первого исхода игрок вполне может остаться, в случае второго — активизируются переговоры не только с «Црвеной Звездой», но и с российскими клубами.