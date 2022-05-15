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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. «Спартак» будет играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня. Должна быть эмоциональная игра. Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдёт на второй план«, — сказал Самедов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.

Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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