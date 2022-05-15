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15:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Зенит»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 29, 15.05.2022, 16:30

Спартак-Зенит-

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Мартинс, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Жиго, Толстопятов, Классен, Зобнин, Бакаев, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов, Николсон.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.

Санкт-петербургский «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (37) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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