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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» разгромил «Рубин» и покинул зону стыковых матчей

«Урал» разгромил «Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Екатеринбурга выиграла со счетом 3:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Эрик Бикфалви. Он довел свой бомбардирский счет до 10 голов в сезоне и установил личный рекорд результативности в РПЛ. Также один мяч забил полузащитник Олег Шатов. Хавбек забил первый гол после возвращения в команду из Екатеринбурга.

«Урал» набрал 30 очков и покинул зону стыковых матчей, поднявшись на 12-е место. Команда Игоря Шалимова уже обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ. «Рубин» на данный момент занимает 14-ю строчку в РПЛ (29 очков).

В заключительном туре «Рубин» на своем поле сыграет с «Уфой», а «Урал» проведет матч в Туле против местного «Урала». Все матчи 30-го тура пройдут 21 мая в одно время — 17.00 (мск).

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Первый тайм: 1:0
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