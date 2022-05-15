«Урал» разгромил «Рубин» и покинул зону стыковых матчей

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Эрик Бикфалви. Он довел свой бомбардирский счет до 10 голов в сезоне и установил личный рекорд результативности в РПЛ. Также один мяч забил полузащитник Олег Шатов. Хавбек забил первый гол после возвращения в команду из Екатеринбурга.

«Урал» набрал 30 очков и покинул зону стыковых матчей, поднявшись на 12-е место. Команда Игоря Шалимова уже обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ. «Рубин» на данный момент занимает 14-ю строчку в РПЛ (29 очков).