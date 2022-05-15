Слуцкий рассказал, почему Шатов не захотел играть за «Рубин»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Олег Шатов не захотел играть за татарский клуб.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Олег Шатов не захотел играть за татарский клуб.
В ноябре прошлого года Шатов покинул «Рубин», чтобы залечить старые травмы. А в январе Олег подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».
«Почему Шатов не захотел играть в Казани? Мы же говорили про эту историю. У Шатова был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. После того, как он возобновил свои занятия, ему было легче в “Урале”. Он считал, что у нас высокий уровень конкуренции, ему трудно будет конкурировать в центральной зоне с Хакшабановичем, Хван Ин Бомом. Посчитал, что он получит больше игрового времени в “Урале”, — заявил Слуцкий на пресс-конференции после матча с “Уралом” (0:3).
Сегодня, 15 мая, «Рубин» проиграл «Уралу» со счетом 0:3 и опустился на 14-е место в таблице российской Премьер-лиги.