Слуцкий рассказал, почему Шатов не захотел играть за «Рубин»

«Почему Шатов не захотел играть в Казани? Мы же говорили про эту историю. У Шатова был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. После того, как он возобновил свои занятия, ему было легче в “Урале”. Он считал, что у нас высокий уровень конкуренции, ему трудно будет конкурировать в центральной зоне с Хакшабановичем, Хван Ин Бомом. Посчитал, что он получит больше игрового времени в “Урале”, — заявил Слуцкий на пресс-конференции после матча с “Уралом” (0:3).