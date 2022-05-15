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17:42 (мск), источник: Sport24

Слуцкий рассказал, почему Шатов не захотел играть за «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Олег Шатов не захотел играть за татарский клуб.

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Источник: instagram.com/fcrk

В ноябре прошлого года Шатов покинул «Рубин», чтобы залечить старые травмы. А в январе Олег подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».

«Почему Шатов не захотел играть в Казани? Мы же говорили про эту историю. У Шатова был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. После того, как он возобновил свои занятия, ему было легче в “Урале”. Он считал, что у нас высокий уровень конкуренции, ему трудно будет конкурировать в центральной зоне с Хакшабановичем, Хван Ин Бомом. Посчитал, что он получит больше игрового времени в “Урале”, — заявил Слуцкий на пресс-конференции после матча с “Уралом” (0:3).

Сегодня, 15 мая, «Рубин» проиграл «Уралу» со счетом 0:3 и опустился на 14-е место в таблице российской Премьер-лиги.

Урал
3:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
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