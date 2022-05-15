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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом», пропустив на последних минутах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» разошелся миром с петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. У «красно-белых» на 49-й минуте отличился Александр Соболев, в составе гостей с пенальти забил Андрей Мостовой (90+3). «Красно-белые» не могут победить «Зенит» с 2017 года: тогда московский клуб дома переиграл «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

«Спартак», набравший 38 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 65 баллами ранее стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

В заключительном туре «Спартак» 21 мая на выезде сыграет с «Химками», а «Зенит» в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
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