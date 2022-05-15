«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом», пропустив на последних минутах

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. У «красно-белых» на 49-й минуте отличился Александр Соболев, в составе гостей с пенальти забил Андрей Мостовой (90+3). «Красно-белые» не могут победить «Зенит» с 2017 года: тогда московский клуб дома переиграл «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.