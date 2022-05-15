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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кривцова принес «Краснодару» победу над ЦСКА

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Футболисты ЦСКА проиграли «Краснодару» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Краснодар
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 75-й минуте забил Никита Кривцов. Дебютные матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели защитник «Краснодара» Виталий Стежко и полузащитник ЦСКА Заур Тарба.

«Краснодар», набравший 49 очков, поднялся на четвертое место и обошел в турнирной таблице ЦСКА, у которого 47 баллов.

Столичный клуб потерял шансы догнать московское «Динамо», которое после поражения ЦСКА досрочно стало призером РПЛ. Обладатели серебряных и бронзовых медалей определятся в матче 30-го тура между «бело-голубыми» и «Сочи». Оба клуба имеют в активе по 53 очка, однако московский клуб располагается на второй строчке за счет дополнительных показателей.

В заключительном туре 21 мая «Краснодар» примет грозненский «Ахмат», а ЦСКА в Москве встретится с «Ростовом».

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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