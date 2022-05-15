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22:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Судьи — холуи, которые исполняют глобальный заказ»: Зарема — о матче с «Зенитом» и промо «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) раскритиковала судейство.

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По ее словам, судьи исполняют глобальный заказ.

"В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства, — отметила Салихова. — Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всё частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить.

Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена".

Также Салихова обратилась к игрокам команды с пожеланиями о дальнейшем прогрессе, чтобы в будущем иметь возможность уехать играть в другой чемпионат.

"Своим молодым футболистам хочется пожелать не сдаваться, прогрессивать в каждой игре, чтобы однажды уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей, которые с такой радостью в глазах раздают им карточки, лишая радости празднования гола, — сказала Салихова. — Хочется, чтобы у каждого спартаковского футболиста появилась возможность заиграть в лучших чемпионатах — как это случилось с Жиго.

И еще — не знаю, кто был инициатором показа игры в кинотеатрах по всей стране, но точно не «Спартак». Видимо, очень наделялись, что «Зенит» разнесет нас. Так вот пусть страна видит все, что происходит с российским футболом и делает выводы".

Перед матчем «Спартак» выпустил ролик с критикой РФС, гегемонии «Зенита», а также всех «чудовищ» российского футбола (судейство, бюджетные деньги, фарм-клубы).

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
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