Медальный расчет: чего ждать от последнего тура чемпионата России по футболу

С окончанием предпоследнего тура чемпионата России уже ясен состав итоговой тройки призеров нынешнего розыгрыша. Ранее петербургский «Зенит» досрочно завоевал золото; серебро и бронзу должны разыграть между собой московское «Динамо» и «Сочи». Также определился первый клуб, который вылетел в ФНЛ; им стал тульский «Арсенал». Но в остальном борьба за выживание продолжает быть острой: вслед за «оружейниками» покинуть Премьер-лигу могут еще пять команд. Правда, уже не всем из этих клубов грозит прямой вылет.

Ясность с пьедесталом

Домашний матч «Сочи» против «Нижнего Новгорода» 13 мая мог существенно улучшить положение южного клуба в борьбе за серебро. Но даже поражение не лишало бы подопечных Владимира Федотова шанса опередить идущее вторым московское «Динамо». В случае проигрыша сочинцев и победы бело-голубых в столичном дерби над «Локомотивом», «Сочи» всё равно мог бы обогнать динамовцев, если бы обыграл последних в матче последнего тура.

Перед предпоследним туром «Динамо» и «Сочи» набрали одинаковое количество очков, но бело-голубые выше в таблице за счет осенней выездной победы над южанами (1:0). «Сочи» в пятницу сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 0:0. При этом был ближе к победе, не реализовав несколько моментов. В одном из них в первом тайме Артем Макарчук бил в пустые ворота, но попал в своего партнера по команде Жоаозиньо, стоявшего на линии.

В начале второго тайма у «Нижнего» получил удаление Ричи Эннин. Но и это не помогло сочинцам, особенно когда ближе к концу игры вратарь гостей Никита Гойло совершил двойной сэйв. К слову, «Сочи» не проигрывает уже семь матчей подряд.

Набранное очко за ничью позволило южному клубу уже обеспечить себе как минимум бронзу. Эта первая медаль РПЛ в истории клуба, созданного только в 2018 году на базе петербургского «Динамо». Он вышел в премьер-лигу только в 2019 году, через два сезона попал в еврокубки с пятого места, а сейчас станет призером.

Как выяснилось 14 мая, победа над «Нижним» могла позволить «Сочи» играть в последнем туре на ничью, поскольку «Динамо» также потеряло очки. Оно быстро открыло счет в выездной игре с «Локо», когда Федор Смолов воспользовался грубой ошибкой вратаря «железнодорожников» Маринато Гильерме.

Утром в день игры часть динамовского руководства ездила на похороны скончавшейся на минувшей неделе вдовы легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина Валентины Тимофеевны. Член совета директоров клуба и член совета директоров РЖД Сергей Степашин после матча вспомнили об этом.

В середине первого тайма Тин Едва сравнял счет, но до перерыва Арсен Захарян снова вывел «Динамо» вперед, а Даниил Фомин реализовал пенальти в ворота «Локомотива». В середине второго тайма красно-зеленые спаслись от поражения за счет голов Яна Кухты и Гирано Керка. Итоговая ничья (3:3) ничего не меняет для «Динамо», которому теперь нужно просто не проиграть «Сочи».

Игра красивая, счет, конечно, любопытный, — заявил «Известиям» Сергей Степашин. — Я рад, что РЖД не расстроилось — я все-таки к ним в гости приехал, нехорошо было бы обижать «Локомотив» — команда с будущим, на самом деле. Посмотрите по результатам, что у РЖД: у них и волейбол, и баскетбол, и хоккей. И футбол великолепный. Что касается «Динамо», то после того, как у нас ушла из жизни Валентина Тимофеевна, мы обязаны вернуть должок — и второе место, и кубок.

«Локомотив» благодаря ничейному результату с «Динамо» теперь не опустится ниже шестого места, что вряд ли порадует болельщиков команды, которая предыдущие четыре сезона неизменно была в тройке. Утешить «Локо» может лишь то, что теперь они могут подняться на пятое место. Они отстают от ЦСКА на два очка.

После выездного поражения армейцев от «Краснодара» (0:1) 15 мая стало ясно, что и «Динамо» обеспечило себе как минимум бронзу. Это второе попадание клуба в призовую тройку в нынешнем веке. Предыдущее случилось в 2008 году. В случае завершения сезона на втором месте подопечные Сандро Шварца повторят свой лучший результат в истории чемпионата России, достигнутый в 1994 году.

ЦСКА, проиграв «Краснодару», пропустили «быков» на четвертое место и лишились шансов на медали.

Игры навылет

Выездная ничья с «Сочи» позволила «Нижнему Новгороду» удержаться на 11-м месте и существенно увеличить шансы спастись от вылета. В такой результат мало кто верил прошлым летом, когда волжане выходили из ФНЛ с небольшим бюджетом и формировавшимся по остаточному принципу составом. За тур до конца у клуба хорошие шансы избежать даже переходных матчей, но он уже точно не попадет на предпоследнее место, грозящее прямым вылетом. В последнем туре подопечным Александра Кержакова играть дома с уже обеспечившим себе чемпионство петербургским «Зенитом».

14 мая играли две последние команды в таблице РПЛ — «Уфа» и тульский «Арсенал». В итоге проигравшие со счетом 2:1 «оружейники» вылетели в ФНЛ.

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Теперь «Арсенал» на четыре очка отстает от 14-го места, которое обеспечивает переходные матчи. За один тур такое не отыгрывается. «Уфу» от зоны переходных матчей, где уже находятся «Химки» и казанский «Рубин», отделяет два балла. При этом башкирский клуб уступает по три очка екатеринбургскому «Уралу» и «Нижнему Новгороду».

Уральцам подопечные Алексея Стукалова при равенстве очков уступят по личным встречам, но нижегородцев они опередят. Поэтому «Уфа» еще может и избежать переходных игр.

Играть ей предстоит в последнем туре в гостях с казанским «Рубином». Причем последний клуб рискует вылететь из Премьер-лиги напрямую: за весь второй круг одержано всего две победы, добыта одна ничья. Остальные 12 матчей проиграны. 15 мая казанцев в гостях разгромил екатеринбургский «Урал» (0:3).

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«Урал» этой победой обезопасил себя от прямого вылета. И теперь подопечные Игоря Шалимова в последнем туре поедут в гости к вылетевшему «Арсеналу». Чтобы избежать переходных матчей, им достаточно победить.

«Химки» угодили назад в зону переходных матчей после выездного поражения от «Ростова» (1:2) 14 мая. Впрочем, еще в марте подмосковный клуб безнадежно стоял на последнем месте, поэтому для них можно считать успехом хорошие шансы избежать вылета. Для этого команде надо обыграть дома московский «Спартак» 21 мая.

Радует, что у нас такая концовка чемпионата, когда целых пять команд не могут до последнего тура чувствовать себя спокойно при том, что одна уже вылетела, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Даже жалко, что кому-то приходится вылетать, поскольку проходных участников в этом сезоне не было, каждый мог отнять очки у каждого, и даже «Арсенал» был способен на такое, что показала его осенняя победа над «Зенитом». Но так руководство отработало, что теперь эта команда вылетает. Может быть, еще будет участвовать в переходных матчах, если РПЛ решит расширять число участников. Но в остальном нас ожидает очень увлекательный последний тур в плане борьбы за выживание.