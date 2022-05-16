Мнение Орлова: «Спартак» — молодец, не проиграл. А для Дзюбы сейчас очень тяжелый момент в карьере

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— Я, как и многие болельщики, не получил удовольствия от этого футбола. Ждал большего. «Зениту», похоже, уже ничего не надо. Футболисты как будто проводили товарищеский матч.

Удивился, не увидев в стартовом составе «Спартака» Бакаева. Видимо, с ним все-таки расстаются? Странно. От него же исходит какая-то острота.

«Зенит» превосходил соперника в центре поля. Но у питерцев другая проблема. Вратарская. Молодой голкипер Одоевский пропустил в ближний угол. Ну, что тут говорить… Идем дальше — центральные защитники. При всем уважении к Алипу и Чистякову они, увы, не соответствуют уровню чемпионской команды. А представляете, что бы было, если бы «Зенит» выступал в ЛЧ? Сине-бело-голубые пропустили под 30 голов за чемпионат. Много!

Гол Соболева? Форвард молодец, пошел до конца, отыграл эпизод. Хотя стоит сказать и о просчетах защитников. Я думал, что «Зенит» как-то собраннее сыграет. Ну, что поделать… Отчасти этот гол пришел из-за Кузяева. Далер зачем-то в центре поля пустился в обводку, потерял мяч. Вот и пошла атака москвичей. Это же небрежность. Подвел команду.

Впереди еще матч с «Нижним Новгородом». Кого-то заранее отпустят в отпуск.

На ничью «Зенит», конечно, наиграл. Он все равно выглядел солиднее «Спартака». А красно-белые молодцы. Все-таки не проиграли. В первом круге был разгром, а сейчас уже 1:1, причем гости добыли ничью в концовке. В итоге такой результат не повлияет на расстановку сил в таблице.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X2QUbC9kPqE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Дзюбы мало что получилось, не было маневра. Защитники уже приспособились к нему, раскусили. Стоит просто в штрафной, не особо двигается. Не хватает легкости. Тот же Ерохин вышел на замену и был активнее.

Обреченность в действиях Дзюбы? Надо понимать, что для него сейчас наступает очень тяжелый момент в его футбольной карьере. Еще недавно Дзюба являлся бесспорной звездой, особенно после домашнего чемпионата мира. А сейчас уже пошли разговоры, что «Зенит» может дать ему уйти. А какое уж он сам примет решение? Это его личный выбор. Посмотрим. «Црвена Звезда»? Не знаю… В России, наверное, тоже есть варианты. Поживем-увидим.