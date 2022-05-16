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12:27 (мск), источник: Газета.Ру

Комитет по этике РФС не может наказать Зарему Салихову за слова про судей матча с «Зенитом»

Руководитель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев ответил на вопрос о возможности рассмотрения жалобы на заявление Заремы Салиховой в адрес арбитров матча «Спартак» — «Зенит» в 29 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 1:1. После матча супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна назвала судей холуями, исполняющими глобальный заказ.

«Если она не занимает никакой должности в “Спартаке” — она не является субъектом футбола. Если она не является субъектом футбола, то никакая жалоба не может быть рассмотрена. Это мнение обычного человека», — приводит слова Андреева «СЭ».

Напомним, уже в добавленное ко второму тайму время судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Александра Селихова за его фол в штрафной на Ерохине. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.

У «Спартака» отличился Александр Соболев. После его гола судья встречи решил посмотреть видеоповтор на предмет нарушения правил игроком москвичей Даниилом Хлусевичем на начальной стадии атаки. Но после просмотра арбитр подтвердил взятие ворот.

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