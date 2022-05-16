Комитет по этике РФС не может наказать Зарему Салихову за слова про судей матча с «Зенитом»

Встреча закончилась со счетом 1:1. После матча супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна назвала судей холуями, исполняющими глобальный заказ.

«Если она не занимает никакой должности в “Спартаке” — она не является субъектом футбола. Если она не является субъектом футбола, то никакая жалоба не может быть рассмотрена. Это мнение обычного человека», — приводит слова Андреева «СЭ».

Напомним, уже в добавленное ко второму тайму время судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Александра Селихова за его фол в штрафной на Ерохине. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.