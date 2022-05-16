Футболисты и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на домашнюю игру с «Уфой»

Тренерский штаб и игроки «Рубина» выкупили все билеты на матч. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков — тренерский штаб и футболисты “Рубина” приняли решение выкупить все билеты на игру. Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона — вместе мы сильнее!» — сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, в случае поражения «Рубина» в матче с «Уфой», казанская команда, согласно действующему регламенту РПЛ, вылетит в Футбольную национальную лигу.