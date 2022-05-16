«Матч ТВ» по ошибке вместо Дзюбы вывел в эфир другого человека и спросил его о планах на будущее
«Матч ТВ» во время программы «Есть тема!» вывел в эфир постороннего человека, представив его как форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
«Матч ТВ» во время программы «Есть тема!» вывел в эфир постороннего человека, представив его как форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
— Артем, здравствуйте, это Антон Анисимов, программа «Есть тема!» на «Матч ТВ». Мы в прямом эфире сейчас. Артем, скажите, пожалуйста, хочется о вашем будущем узнать. Где вас все-таки ждать в следующем сезоне?
— Будущее будет светлое и прекрасное.
— А где и в каком клубе оно будет?
— В каком клубе оно будет… Не знаю, наверное, по боям без правил, М-1, — сказал неизвестный.
В конце программы ведущий Антон Анисимов признал, что ответивший на звонок человек — не Артем Дзюба.
«Перед тем, как мы уйдем на рекламу, я должен сказать, что наши люди, наши агенты провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона, он постоянно это делает.
И, как я понимаю, все-таки не Дзюба с нами разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию», — сказал Анисимов.