«Матч ТВ» по ошибке вместо Дзюбы вывел в эфир другого человека и спросил его о планах на будущее

— Артем, здравствуйте, это Антон Анисимов, программа «Есть тема!» на «Матч ТВ». Мы в прямом эфире сейчас. Артем, скажите, пожалуйста, хочется о вашем будущем узнать. Где вас все-таки ждать в следующем сезоне?

— Будущее будет светлое и прекрасное.

— А где и в каком клубе оно будет?

— В каком клубе оно будет… Не знаю, наверное, по боям без правил, М-1, — сказал неизвестный.

В конце программы ведущий Антон Анисимов признал, что ответивший на звонок человек — не Артем Дзюба.