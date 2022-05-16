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19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сердар Таски объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, что завершил карьеру.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Уже два года я не играю в футбол. Сейчас готовлюсь к тренерской карьере. В скором времени у меня появится тренерская лицензия», — сказал Таски «СЭ».

Сердар Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год. Он выиграл в составе московского клуба чемпионат России.

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