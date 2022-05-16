Генпродюсер «Матч ТВ» принес извинения Дзюбе и «Зениту» за ошибку в эфире

«Хочу принести извинения Артему, ФК “Зенит” и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира. Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», — написал Тазин в своем Telegram-канале.

Во время программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов позвонил по телефону неизвестному человеку, которого представили как Дзюбу, и задал ему вопросы о дальнейшей карьере.