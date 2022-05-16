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20:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генпродюсер «Матч ТВ» принес извинения Дзюбе и «Зениту» за ошибку в эфире

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин извинился перед нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и питерским клубом за ошибку в эфире программы «Есть тема».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Хочу принести извинения Артему, ФК “Зенит” и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира. Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», — написал Тазин в своем Telegram-канале.

Во время программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов позвонил по телефону неизвестному человеку, которого представили как Дзюбу, и задал ему вопросы о дальнейшей карьере.

Спустя некоторое время Анисимов признал, что человек, с которым он общался в прямом эфире, не был форвардом «Зенита».

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