Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел завершил карьеру

Последним клубом 37-летнего защитника был «Спартак» из Трнавы, в котором он провел этот сезон. Также словак выступал за «Тренчин», «Зенит», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Аталанту» и «Истанбул».

С «Зенитом» Шкртел в 2007 году выиграл чемпионат России, с «Ливерпулем» — Кубок английской лиги в 2012-м. В 2020 году он помог «Истанбулу» впервые в истории выиграть чемпионат Турции.