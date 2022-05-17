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16:01 (мск), источник: Sports.Ru

Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел завершил карьеру

Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста.

Зенит
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Источник: Sports.Ru

Последним клубом 37-летнего защитника был «Спартак» из Трнавы, в котором он провел этот сезон. Также словак выступал за «Тренчин», «Зенит», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Аталанту» и «Истанбул».

С «Зенитом» Шкртел в 2007 году выиграл чемпионат России, с «Ливерпулем» — Кубок английской лиги в 2012-м. В 2020 году он помог «Истанбулу» впервые в истории выиграть чемпионат Турции.

За сборную Словакии Шкртел провел 104 матча и забил шесть голов. Участвовал на ЧМ-2010 и Евро-2016.

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