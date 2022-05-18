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12:44 (мск), источник: Sport24

Сакала: Мне не дали ни одного шанса в «Спартаке». Думал, что стану лучшим в клубе и буду стоить миллионы

Экс-нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала, ныне выступающий за «Рейнджерс», в интервью с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком отметил, что несправедливо не получил шанса в основной команде красно-белых.

Спартак
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Источник: ФК "Спартак"

«В “Спартаке” у меня была одна и только одна цель: играть за первую команду. Только об этом и думал. Теперь уже кажется, что просто зря потратил время. Использовать меня основным форвардом было еще рано — но хотя бы какие-то минуты предоставить можно было.

Два года за “Спартак-2” — никто мне этого времени уже не вернет. Я был там лучшим бомбардиром, но так ни разу и не вышел на поле в основе. Только пару раз сидел на скамейке. В то время как другая молодежь привлекалась.

Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причем я думал, что принесу клубу еще больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счете клуб выгодно меня продаст. Стану лучшим игроком “Спартака”, буду стоить миллионы и миллионы. Президент явно надеялся на это — и я думал, что нужен ему», — сказал Сакала.

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