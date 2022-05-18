Березуцкий, Фернандес, Дзагоев, Языджи, Гбамен — говорят, все они могут уйти из ЦСКА. Это правда?

ЦСКА провалил концовку чемпионата — в последних семи матчах московский клуб победил лишь однажды. За тур до конца РПЛ команда занимает пятую строчку и уже потеряла шансы на медали — хотя еще в конце марта боролась с «Динамо» за второе место.

Затянувшийся игровой кризис привел к тому, что в прессе стали появляться слухи об уходе главного тренера и игроков. Алексей Березуцкий, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен — все эти люди, по слухам, могут уйти из ЦСКА.

Разбираем ситуацию с каждым по отдельности.

«СЭ» отправляет Березуцкого в отставку, но Алексей призывает не читать российские газеты

8 мая «Спорт-Экспресс» дал инсайд, что руководство ЦСКА недовольно результатами, поэтому планирует отправить Алексея Березуцкого в отставку. В качестве возможных преемников назывались Марко Николич и Владимир Федотов.

Чуть больше недели спустя тот же «СЭ» сообщил, что Березуцкий после матча с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство освободить его от должности главного тренера. Сам Алексей прокомментировал слух лаконично: «Уход из клуба? Не читайте российские газеты». Иронично, что этот комментарий Березуцкий дал «СЭ» — изданию, которое и запустило слухи о его уходе из клуба.

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Чуть позже ситуацию прокомментировала пресс-служба ЦСКА — но яснее от этого не стало.

«В клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе. Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому?



И с учетом того, что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», — сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Подождем.

Марио уедет в Бразилию после окончания РПЛ — и еще не знает, вернется ли обратно

После майского поражения в РПЛ от «Сочи» (0:1) Марио признал, что команда играет плохо, извинился перед болельщиками и заверил, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации.

Через девять дней «СЭ» и «Чемпионат» написали, что экс-защитник сборной России покинет ЦСКА после окончания сезона. «Чемпионат» раскрыл причину: на решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом.

О том, что Марио покинет Россию, написал и бразильский журналист Фабио Алейшо. По его словам, Фернандес уедет в Бразилию после матча с «Ростовом» и еще не знает, вернется ли в Россию. Ни клуб, ни игрок, ни его представители эту информацию никак не комментировали.

Sport24 инсайдил о завершении карьеры Дзагоева. Алан не знает, откуда взялась эта информация

17 мая Sport24 дал инсайд, что 31-летний Дзагоев после окончания сезона завершит карьеру. Затем инсайд был откорректирован — спортивное медиа сообщило, что карьеру Дзагоев завершать не будет, но уйдет из ЦСКА.

Сам Алан быстро разбил эти слухи в комментарии «Чемпионату». «У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня еще год действует контракт с ЦСКА», — сказал полузащитник армейцев.

Агент Языджи сказал, что ЦСКА выкупит форварда — клуб не стал ничего гарантировать

В начале мая агент турецкого нападающего подтвердил, что ЦСКА выкупит его из «Лилля». Сумма выкупа должна была составить 11 млн евро. Сам клуб ничего гарантировать не стал.

«Мы ранее уже сообщали, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остается без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации. Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере. Работа идет — и по Юсуфу, и по всем другим контрактным вопросам», — говорил Брейдо.

17 мая Sport24 написал, что турецкий полузащитник покинет московский клуб после завершения сезона РПЛ, а опция выкупа футболиста не будет активирована армейцами. Как мы уже знаем, инсайд по Дзагоеву не сбылся — поэтому лучше дождаться официальной информации.

Агент Гбамена опроверг, что ЦСКА не выкупит его контракт — хотя писали, что игрок вел себя непрофессионально

26-летний французский опорник также попал под волну слухов об уходе игроков из ЦСКА. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что ЦСКА не выкупит контракт Гбамена — из-за того, что тот крайне непрофессионально относился к обязанностям в ЦСКА.

Так, футболист постоянно посещал клуб Secret Room — чаще, чем раз в неделю. Он приходил на тренировки с похмелья и с перегаром, однако Алексей и Василий Березуцкие не реагировали на поведение игрока публично. Гбамен никогда не воспринимал аренду в ЦСКА всерьез. Он был недоволен тем, что команда поедет на матч с «Краснодаром» на поезде.

Однако агент игрока очень быстро опроверг информацию о том, что ЦСКА не выкупит игрока. «Нет, эта информация — фэйк. И информация про его поход в ночные клубы и отказ ехать на поезде в Краснодар тоже не соответствует действительности. Все это — фэйковые новости», — сказал Бернар Коллиньон.

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