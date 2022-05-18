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14:53 (мск), источник: Sport24

«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду

Московский «Спартак» готов расстаться со всеми легионерами, отданными в аренду в другие команды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил «Матч ТВ».

По данным источника, летом в состав красно-белых из аренды вернутся полузащитники Алекс Крал, Остон Урунов и Гус Тиль, а также нападающие Педро Роша, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Руководство «Спартака» продаст всех этих футболистов в случае поступления выгодного предложения.

После 29 туров «Спартак» занимает 10-е место в таблице российской Премьер-лиги. 21 мая красно-белые завершат чемпионат гостевым матчем против «Химок».

29 мая «Спартак» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

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