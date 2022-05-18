«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду

По данным источника, летом в состав красно-белых из аренды вернутся полузащитники Алекс Крал, Остон Урунов и Гус Тиль, а также нападающие Педро Роша, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Руководство «Спартака» продаст всех этих футболистов в случае поступления выгодного предложения.