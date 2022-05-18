«Спартак» готов продать всех легионеров, отданных в аренду
Московский «Спартак» готов расстаться со всеми легионерами, отданными в аренду в другие команды.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Московский «Спартак» готов расстаться со всеми легионерами, отданными в аренду в другие команды.
Об этом сообщил «Матч ТВ».
По данным источника, летом в состав красно-белых из аренды вернутся полузащитники Алекс Крал, Остон Урунов и Гус Тиль, а также нападающие Педро Роша, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Руководство «Спартака» продаст всех этих футболистов в случае поступления выгодного предложения.
После 29 туров «Спартак» занимает 10-е место в таблице российской Премьер-лиги. 21 мая красно-белые завершат чемпионат гостевым матчем против «Химок».
29 мая «Спартак» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».