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15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Медведев ответил на вопрос, вышел ли «Зенит» из переговоров по контракту Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением контракта с нападающим клуба из Санкт-Петербурга Артёмом Дзюбой.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» вышел из переговоров с Артёмом Дзюбой по контракту? Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая — всё узнаете«, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Валентиной Сивкович.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл из «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 27 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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