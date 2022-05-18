Александр Медведев ответил на вопрос, вышел ли «Зенит» из переговоров по контракту Дзюбы

«Зенит» вышел из переговоров с Артёмом Дзюбой по контракту? Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая — всё узнаете«, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Валентиной Сивкович.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл из «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.