Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
16.05
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
20
Футбол. Зарубежный
17.05
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19.05
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
19.05
Челси
Лестер
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15.05
Краснодар
ЦСКА
10
15.05
Спартак
Зенит
11
15.05
Урал
Рубин
30
14.05
Ахмат
Крылья Советов
10
14.05
Локомотив
Динамо
33
14.05
Ростов
Химки
21
14.05
Уфа
Арсенал Т
21
13.05
Сочи
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Павел Кукуян правильно назначил пенальти в матче «Спартак» — «Зенит» на 90-й минуте

Экспертная судейская комиссия при Президенте Российского Футбольного Союза (РФС) заявила, что арбитр Павел Кукуян правильно назначил пенальти в матче «Спартак» — «Зенит» на 90-й минуте.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Решение мотивировано тем, что вратарь красно-белых Александр Селихов вступил в единоборства с Александром Ерохиным, не контролируя своих действий и их последствий. Несмотря на то, что Селихов коснулся мяча, который оставался под контролем Ерохина, голкипер одновременно с этим совершил контакт рукой с бедром соперника, после чего приземлился на его опорную ногу.

Первый гол в матче был забит на 49-й минуте — взятием ворот отметился нападающий «Спартака» Александр Соболев, который ударом головой замкнул передачу с фланга. На 90+3-й минуте «Зенит» сравнял счёт — Андрей Мостовой реализовал пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

Читайте также
Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
Таких канадцев и шведов нужно гнать с ЧМ! Зачем они позорят Казахстан?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь