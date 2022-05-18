Павел Кукуян правильно назначил пенальти в матче «Спартак» — «Зенит» на 90-й минуте

Решение мотивировано тем, что вратарь красно-белых Александр Селихов вступил в единоборства с Александром Ерохиным, не контролируя своих действий и их последствий. Несмотря на то, что Селихов коснулся мяча, который оставался под контролем Ерохина, голкипер одновременно с этим совершил контакт рукой с бедром соперника, после чего приземлился на его опорную ногу.