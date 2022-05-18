Дмитрий Тарасов рассказал, что его однажды избили фанаты ЦСКА из-за атрибутики «Спартака»

«Это было в школе. На день рождения родители подарили мне спартаковский шарф и спартаковскую шапку. Я пошёл в школу, но до школы не дошёл. С меня сняли шарф и шапку и избили. Но потом мои друзья помогли и мы всё вернули», — рассказал Тарасов в одной из соцсетей.