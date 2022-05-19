Уход Марио Фернандеса — грусть. В России он пережил перевоплощение

Уход Марио Фернандеса из ЦСКА вызывает эмоции, сотканные из ностальгии, лёгкой грусти и воспоминаний, которые хочется пережить ещё и ещё.

Что ж, сейчас самое время. Русский бразилец говорит, что чувствует невероятную усталость, хочет проводить больше времени с семьёй и насладиться будущим отцовством. Что бы ни стояло за этим решением (Марио говорит, что последние события в мире и результаты ЦСКА тут ни при чём), игрок не заслуживает ничего, кроме большого человеческого уважения.

Ведь Марио — это ЦСКА. И не только.

Марио — это сплав скорости и футбольной мощи, какой только можно представить. Редкие, но важные голы, а также самоотверженность, выраженная в образе воина в маске поверх сломанного носа.

Марио — это то самое невероятное ощущение, появившееся внутри болельщиков после гола в ворота сборной Хорватии, а также нереальная сила, с которой защитник зарядил рядом со штангой в той серии пенальти.

Марио — это «Ма-ри-о», «Ма-ри-о», как звучно и чётко скандируют армейские трибуны. И прозвище Супер Марио, обыгранное фанатами ЦСКА на баннере в стиле узнаваемой игры.

Марио — это перевоплощение. Приезжал в Россию разгульным бразильским молодым человеком, который из-за пьянки проспал сбор национальной команды (об этом рассказывал скаут Антон Евменов), а в России за несколько лет стал надеждой. Никто не будет отрицать, что Марио сегодня — настоящий мужик.

Марио — это обрусевший легионер. И дело не в получении паспорта и игре за сборную, а в невероятной преданности. Трансферные слухи уходили, а Марио оставался с ЦСКА в самые разные сезоны. И в период Слуцкого с мощнейшими легионерами. И с «пионеротрядом» Гончаренко. И с Оличем. И уходит он уже после полноценного сезона с Березуцкими.

Марио — это шутки про русский язык, который бразилец обещал выучить сразу после перехода в ЦСКА. Но ничего содержательнее, чем «спасибо, Россия», за 10 лет мы так и не услышали. Даже видеопрощание с болельщиками ЦСКА мы увидели на португальском языке. Пусть это будет шалостью, по которой мы в том числе будем вспоминать Марио.