Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Айнтрахт Ф
Рейнджерс
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19.05
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
19.05
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
20.05
Торино
Рома
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15.05
Краснодар
ЦСКА
10
15.05
Спартак
Зенит
11
15.05
Урал
Рубин
30
14.05
Ахмат
Крылья Советов
10
14.05
Локомотив
Динамо
33
14.05
Ростов
Химки
21
14.05
Уфа
Арсенал Т
21
13.05
Сочи
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:57 (мск), источник: Sports.Ru

ЦСКА интересен лучший ассистент «Фенербахче» Яндаш. Запрос направлен

Хавбек «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в РПЛ.

ЦСКА
ФенербахчеПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Как сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу, в приобретении 27-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Армейцы уже направили официальный запрос по поводу стоимости игрока в клуб из Стамбула.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча в чемпионате Турции и отдал 7 голевых передач.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь