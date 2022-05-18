ЦСКА интересен лучший ассистент «Фенербахче» Яндаш. Запрос направлен
Хавбек «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в РПЛ.
ЦСКА
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Хавбек «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу, в приобретении 27-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Армейцы уже направили официальный запрос по поводу стоимости игрока в клуб из Стамбула.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча в чемпионате Турции и отдал 7 голевых передач.