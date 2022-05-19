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09:39 (мск), источник: Sports.Ru

Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона. Клуб готовит ему церемонию прощания

Алан Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как пишет Иван Карпов, полузащитник не завершает карьеру, как сообщалось ранее, но уходит из московского клуба.

Контракт россиянина с ЦСКА был рассчитан до 2023 года, но стороны решили расстаться досрочно. Клуб очень уважает вклад Алана в современную историю ЦСКА и готовит ему пышную церемонию прощания.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.

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