Футболисты Мартынович, Газинский и Городов покинут «Краснодар» по окончании сезона

ТАСС, 19 мая. Защитник Александр Мартынович, полузащитник Юрий Газинский и голкипер Евгений Городов покинут футбольный клуб «Краснодар» по окончании сезона-2021/22. Об этом сообщает в четверг пресс-служба клуба.

— Футболисты, которые в сумме сыграли за «быков» почти 600 матчей, покидают клуб. Юрий Газинский, Александр Мартынович и Евгений Городов проведут в субботу свой заключительный матч за «Краснодар», — говорится в сообщении клуба.

В заключительном, 30-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» примет «Ахмат» 21 мая, встреча начнется в 17:00 мск.

Мартыновичу 34 года, он выступает за «Краснодар» с 2010 года, в составе команды белорусский защитник провел 268 матчей и забил шесть голов. Газинскому 36 лет, он выступает за краснодарский клуб с 2013 года, проведя 281 матч и забив 14 мячей. Оба футболиста трижды становились бронзовыми призерами чемпионата России и один раз — финалистами кубка страны.