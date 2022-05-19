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10:57 (мск), источник: ТАСС

Футболисты Мартынович, Газинский и Городов покинут «Краснодар» по окончании сезона

Игроки провели в сумме за команду почти 600 матчей.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 19 мая. Защитник Александр Мартынович, полузащитник Юрий Газинский и голкипер Евгений Городов покинут футбольный клуб «Краснодар» по окончании сезона-2021/22. Об этом сообщает в четверг пресс-служба клуба.

— Футболисты, которые в сумме сыграли за «быков» почти 600 матчей, покидают клуб. Юрий Газинский, Александр Мартынович и Евгений Городов проведут в субботу свой заключительный матч за «Краснодар», — говорится в сообщении клуба.

В заключительном, 30-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» примет «Ахмат» 21 мая, встреча начнется в 17:00 мск.

Мартыновичу 34 года, он выступает за «Краснодар» с 2010 года, в составе команды белорусский защитник провел 268 матчей и забил шесть голов. Газинскому 36 лет, он выступает за краснодарский клуб с 2013 года, проведя 281 матч и забив 14 мячей. Оба футболиста трижды становились бронзовыми призерами чемпионата России и один раз — финалистами кубка страны.

Городову 36 лет, вратарь представлял «Краснодар» с 2020 года, ранее он играл в составе краснодарцев с 2011 по 2013 год.

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