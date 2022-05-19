В «Динамо» выступили с заявлением на фоне слухов об интересе «Зенита» к Тюкавину

«За несколько дней до важнейшей игры в СМИ традиционно уже появились “новости” с целью дестабилизировать “Динамо”. Мы такое обычно просто пропускаем мимо ушей, но тут особый случай. Начнём с того, что Костя Тюкавин в “Динамо” с шести лет, он настоящий спортсмен по характеру и динамовец по духу. Более того, важную роль в его правильном воспитании сыграл отец, тоже истинный спортсмен и динамовец. Тюкавину 19 лет. В этом сезоне он сыграл в 34 матчах за “Динамо”, в среднем проводит на поле более 50 минут, забил девять мячей и отдал три голевые передачи, пробился и уже забил за сборную России — о таком игровом времени и результатах большинство футболистов в его возрасте могут только мечтать. Всё это — плоды совместной работы игрока, тренерского штаба и клуба.



С весны Тюкавин конкурирует с одним из лучших форвардов России, и эта конкуренция позитивно отражается на Константине — он многому учится у Фёдора Смолова в тренировочном процессе, перенимает опыт, они много общаются. В прошлом году Константин подписал долгосрочный контракт с “Динамо”. В интервью Тюкавин не раз признавался в любви к родному клубу и даже выражал готовность подписать с “Динамо” пожизненный контракт. Нам кажется, всем очевидно, что сейчас история Кости в “Динамо” — это история мечты. Динамовской мечты. И только у тех, кто находится не в здравом уме, могут появиться намерения эту мечту разрушить», — сообщается на официальном сайте «Динамо».