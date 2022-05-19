Семак рассказал, кто пропустит заключительный матч «Зенита» в РПЛ сезона-2021/2022

«Кто не сыграет в последнем матче сезона в РПЛ? Ну, наши бразильцы получили на четыре дня больше выходных. Связано с это с тем, что, в отличие от российских игроков, они реже бывают дома. Поэтому, когда есть возможность, мы идём навстречу бразильцам. Что касается Барриоса — он готовится. Мы ему предложили такой же вариант, но он попросил те же четыре дня в начале нашего подготовительного этапа. Дима Чистяков прооперирован в связи с переломом носа, он тоже не будет участвовать.



Остальные все, кроме тех, кто был травмирован давно, примут участие в матче. Будем ли привлекать игроков из молодёжки и дубля? Да, уже с нами тренируется группа из семи человек, которые поедут с нами в Нижний и будут готовы принять участие в матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.