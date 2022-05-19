Футболист Гбамен покинет ЦСКА по окончании сезона
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Жан-Филипп Гбамен покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба красно-синих.
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Жан-Филипп Гбамен покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба красно-синих.
Ивуариец перешел в ЦСКА в январе на правах аренды из английского «Эвертона». Сообщается, что с игроком завершается арендное соглашение.
Гбамену 26 лет, в составе армейцев он провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Единственный гол он забил в матче чемпионата России против казанского «Рубина», в том же матче он был признан лучшим игроком встречи. Ранее Гбамен выступал за французский «Ланс» и германский «Майнц».
ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков после 29 матчей. В заключительном, 30-м туре чемпионата команда примет «Ростов», матч пройдет 21 мая и начнется в 17:00 мск.