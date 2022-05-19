Футболист Гбамен покинет ЦСКА по окончании сезона

Ивуариец перешел в ЦСКА в январе на правах аренды из английского «Эвертона». Сообщается, что с игроком завершается арендное соглашение.

Гбамену 26 лет, в составе армейцев он провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Единственный гол он забил в матче чемпионата России против казанского «Рубина», в том же матче он был признан лучшим игроком встречи. Ранее Гбамен выступал за французский «Ланс» и германский «Майнц».