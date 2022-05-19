На шести российских стадионах со следующего сезона будет введена система Fan ID

Система Fan ID начнёт работу со старта нового сезона РПЛ на шести стадионах, на которых ранее проходил чемпионат мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Fan ID — система идентификации футбольных фанатов. Она призвана обеспечить зрителям комфортный проход на арену. Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации документ был подписан Владимиром Путиным в декабре. Он вступит в силу 1 июня 2022 года.

«Fan ID — проект, за который отвечают Минспорт и Минцифры. Он движется. Мы как участники рабочей группы в полном объёме выполняем всё, что от нас требуется, организовываем взаимодействие между властью и клубами в части подготовки стадионов. Пока исходим из того, что на шести стадионах с первых матчей он должен начать использоваться. Это арены, на которых проходил чемпионат мира 2018 года. Мы продолжаем занимать конструктивную позицию и рассказывать обо всех проблемных точках, которые возникают на пути», — сказал Митрофанов.