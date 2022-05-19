«Лига Ставок» решила разорвать контракт с РПЛ

«Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют на экономику спорта в том числе», — сообщила пресс-служба «Лиги Ставок».



По информации источника, сумма действующего контракта составляет 650 млн рублей в год.

Ранее стало известно, что РПЛ перенесла тендер на титульное спонсорство.



Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Ашот Хачатурянц покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по собственному желанию по окончании сезона-2021/2022. При этом функционер с большой долей вероятности продолжит заниматься судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.