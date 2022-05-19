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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА интересуется Магомедом Оздоевым

Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

Оздоев выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за команду.

Контракт 29-летнего Оздоева с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года, этим летом футболист может стать свободным агентом.

За тур до конца чемпионата России-2021/22 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками в 29 матчах.

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