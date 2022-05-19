В «Динамо» высмеяли конфуз с Дзюбой в прямом эфире: видео

Ранее в СМИ появилась информация, что у нападающего «бело-голубых» есть предложения о переходе как из России, так и из Европы. «Динамо» опубликовало видео, где на звонок ведущей якобы отвечает сам Тюкавин.

«Алло, да! Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе оно будет? Наверное, в клубе знатоков “Что? Где? Когда?”, — сказал незнакомый абонент в образе лже-Тюкавина.