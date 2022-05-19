Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Лестер
Футбол. Еврокубки
18.05
Айнтрахт Ф
Рейнджерс
П 5:4
11
Футбол. Зарубежный
20.05
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
20.05
Райо Вальекано
Леванте
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15.05
Краснодар
ЦСКА
10
15.05
Спартак
Зенит
11
15.05
Урал
Рубин
30
14.05
Ахмат
Крылья Советов
10
14.05
Локомотив
Динамо
33
14.05
Ростов
Химки
21
14.05
Уфа
Арсенал Т
21
13.05
Сочи
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Динамо» высмеяли конфуз с Дзюбой в прямом эфире: видео

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» выпустило ироничный ролик по мотивам инцидента в эфире телеканала «Матч ТВ» и слухов вокруг форварда Константина Тюкавина.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что у нападающего «бело-голубых» есть предложения о переходе как из России, так и из Европы. «Динамо» опубликовало видео, где на звонок ведущей якобы отвечает сам Тюкавин.

«Алло, да! Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе оно будет? Наверное, в клубе знатоков “Что? Где? Когда?”, — сказал незнакомый абонент в образе лже-Тюкавина.

Несколько дней назад в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ» ведущий позвонил Артему Дзюбе, но ответил ему другой человек, который в шутливой форме ответил на вопросы в эфире. Позднее телеканал принес извинения форварду санкт-петербургского «Зенита».

 Cказка самого русского бразильца вот-вот подойдет к завершению
Русский американец взрывает фигурное катание. Его прыжок обсуждает весь мир
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь