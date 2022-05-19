В «Динамо» высмеяли конфуз с Дзюбой в прямом эфире: видео
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» выпустило ироничный ролик по мотивам инцидента в эфире телеканала «Матч ТВ» и слухов вокруг форварда Константина Тюкавина.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» выпустило ироничный ролик по мотивам инцидента в эфире телеканала «Матч ТВ» и слухов вокруг форварда Константина Тюкавина.
Ранее в СМИ появилась информация, что у нападающего «бело-голубых» есть предложения о переходе как из России, так и из Европы. «Динамо» опубликовало видео, где на звонок ведущей якобы отвечает сам Тюкавин.
«Алло, да! Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе оно будет? Наверное, в клубе знатоков “Что? Где? Когда?”, — сказал незнакомый абонент в образе лже-Тюкавина.
Несколько дней назад в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ» ведущий позвонил Артему Дзюбе, но ответил ему другой человек, который в шутливой форме ответил на вопросы в эфире. Позднее телеканал принес извинения форварду санкт-петербургского «Зенита».