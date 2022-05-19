«Ростов» выступил с заявлением относительно возможного переезда в Саранск

«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб “Ростов” якобы может переехать в другой регион.



Футбольный клуб “Ростов” с 1930 года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит делать это и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион — один самых посещаемых в стране. Посещаемость “Ростов Арены” в прошлом сезоне также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах.