«Ростов» выступил с заявлением относительно возможного переезда в Саранск
В «Ростове» прокомментировали возможный переезд в Саранск. Ранее появилась информация, что руководство Саранска предложило клубу перебраться на их стадион.
В «Ростове» прокомментировали возможный переезд в Саранск. Ранее появилась информация, что руководство Саранска предложило клубу перебраться на их стадион.
«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб “Ростов” якобы может переехать в другой регион.
Футбольный клуб “Ростов” с 1930 года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит делать это и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион — один самых посещаемых в стране. Посещаемость “Ростов Арены” в прошлом сезоне также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах.
Пользуясь случаем, хотим ещё раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас. Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается.
Просим вас доверять только клубным источникам информации. Мы любим вас! Мы — «Ростов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».