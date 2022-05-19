Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эвертон
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
20.05
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
20.05
Райо Вальекано
Леванте
Футбол. Зарубежный
20.05
Реал
Бетис
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15.05
Краснодар
ЦСКА
10
15.05
Спартак
Зенит
11
15.05
Урал
Рубин
30
14.05
Ахмат
Крылья Советов
10
14.05
Локомотив
Динамо
33
14.05
Ростов
Химки
21
14.05
Уфа
Арсенал Т
21
13.05
Сочи
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» выступил с заявлением относительно возможного переезда в Саранск

В «Ростове» прокомментировали возможный переезд в Саранск. Ранее появилась информация, что руководство Саранска предложило клубу перебраться на их стадион.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб “Ростов” якобы может переехать в другой регион.

Футбольный клуб “Ростов” с 1930 года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит делать это и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион — один самых посещаемых в стране. Посещаемость “Ростов Арены” в прошлом сезоне также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах.

Пользуясь случаем, хотим ещё раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас. Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается.

Просим вас доверять только клубным источникам информации. Мы любим вас! Мы — «Ростов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
Таких канадцев и шведов нужно гнать с ЧМ! Зачем они позорят Казахстан?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь