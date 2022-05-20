Занять свои места: как изменится РПЛ после заключительного тура

В субботу завершится очередной розыгрыш чемпионата России по футболу в двух главных дивизионах — РПЛ и ФНЛ-1. После заключительного 30-го тура в премьер-лиге и 38-го тура в первом дивизионе останется провести лишь переходные матчи между участниками этих соревнований. В РПЛ уже известно, кто занял первое и последние места.

Петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл золото чемпионата, а тульский «Арсенал» досрочно вылетел из РПЛ. Также ясно, кто завоет медали — это московское «Динамо» и «Сочи». Но не ясно, кто из них получит серебро, а кто бронзу. В субботу они это выяснят в очном матче. Внизу таблицы также остается загадкой, кто составит компанию «Арсеналу» и кто будет играть в переходных матчах.

Медали

«Динамо» стало одной из популярных команд за полтора года работы главным тренером Сандро Шварца, а в этом сезоне ожидания от нее подкрепились результатами. Летом и осенью бело-голубые за счет красивого футбола уверенно набирали очки и ушли на зимний перерыв с небольшим отставанием от «Зенита».

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Казалось, что они могут разбить четырехлетнюю гегемонию питерцев. Но еще в марте стало видно, что игра у них не такая яркая, как до паузы. «Динамо» с трудом набирало очки, но всё же держалось вблизи «Зенита». Но в последний месяц на счету команды всего один балл в четырех играх.

Это позволило «Зениту» досрочно взять чемпионство за три тура до финиша. А «Динамо» оказалось на грани того, чтобы вообще упустить медали. И если ЦСКА своими неудачами избавил команду Шварца от перспектив потерять бронзу, то «Сочи» блестяще проводит концовку сезона и может отобрать у динамовцев серебро.

Сейчас у этих команд равное количество очков. «Динамо» впереди только за счет победы в личной встрече. Поэтому в субботней домашней игре его устроит ничья с «Сочи». Южный клуб уже добился исторического успеха, завоевав медаль всего на третий год выступлений. Но нет сомнений, что подопечные Владимира Федотова сделают всё, чтобы забраться еще выше.

Две равные команды, поэтому можно ждать крайне непредсказуемый матч, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин. — «Сочи» очень стабильно играет весь сезон, почти не допуская спадов. Динамовцы чуть сбавили весной, но способны настроиться на один матч, особенно, — когда он может принести им серебро, первое за почти 30 лет. Так что эта будет игра, в которой трудно заранее назвать победителя.

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Низы

Матч в Казани между местным «Рубином» и «Уфой» будет одним из главных в туре. Башкирский клуб находится на предпоследнем 15-м месте, в зоне прямого вылета. Он отстает от идущего перед ним коллектива из Татарстана. И в случае победы «Уфа» спасется, отправив «Рубин» в первый дивизион.

Между тем, победа каждой из этих команд может спасти их не только от прямого вылета, но и от переходных игр. В них должны будут играть клубы, которые займут 13-е и 14-е места по итогам сезона. Их соперниками станут команды, занявшие третье и четвертые места в ФНЛ-1.

Помимо «Рубина» и «Уфы» в стыки могут попасть «Нижний Новгород», екатеринбургский «Урал» и «Химки». В последнем туре «Нижний» примет на своем поле «Зенит», «Химки» сыграют дома с московским «Спартаком», а «Урал» поедет в гости к «Арсеналу».

Интрига вокруг матча «Рубина» и «Уфы» раскручена до предела после назначения главным арбитром Сергея Иванова, с которым не раз конфликтовал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Матч в Казани, безусловно, одно из главных украшений финиша сезона, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Настоящая битва за выживание, в которой многое будет зависеть от настроя, уверенности и психологии каждого игрока и тренера. Но очень важен и судейский фактор. РФС и РПЛ должны внимательно следить за работой арбитра и заранее его предупредить, что если он своими странными решениями приговорит одну из команд к ФНЛ, его пожизненно выгонят из футбола. Что касается битвы за стыки, то, учитывая, что «Нижний», «Химки» и «Урал» играют против команд, которые лишены мотивации на последний тур, все трое выиграют.

В первом дивизионе (ФНЛ-1) за два первых места, дающих прямые путевки в РПЛ, в последнем туре будет заочная битва трех команд — «Оренбурга», московского «Торпедо» и воронежского «Факела». При этом в переходные матчи с четвертого места уже точно попал «СКА-Хабаровск».