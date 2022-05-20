«Выиграю чемпионат со “Спартаком” и закончу»: Глушаков — о мечте и семье

«В первый день Юран сказал, что мы останемся в Премьер-лиге»

— После прихода Юрана «Химки» выдали мощную серию без поражений и ушли с последнего места. Как сами объясняете это?

— Эмоции прежде всего. Новый тренер приходит и сразу дает их. Также появляются новые требования, игроки хотят показать себя. Психология играет важную роль. Юран пришел с определенной целью: оставить команду в РПЛ. Мы были в непростой ситуации: последнее место, несколько очков отрыва. Он с первого дня говорил, что мы останемся в премьер-лиге. И твердил нам про это все время (смеется).

— Какие особенности отметишь в его работе?

— Он сам был футболистом, поэтому все понимает. У него есть характер, есть стержень — это самое главное. Игроки уважают его. Он хороший мотиватор и организатор.

— Как оценишь этот сезон для «Химок» и себя лично?

— Двоякое впечатление, если сравнивать с тем сезоном. Тогда мы финишировали восьмыми, в этом году сыграли похуже. Есть ряд причин: сменился состав команды, ушел тренер, легионеры приехали и уехали, впрочем, как и у многих других. Какая-то нестабильность была. Это повлияло и на ребят, и на положение в турнирной таблице. А мои результаты пусть комментируют другие. Я уже всем все доказал.

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— После отъезда многих легионеров чувствуется, что уровень лиги упал?

— Да нет, уровень упал давно, после чемпионата мира. Когда начали разъезжаться легионеры, тогда он стал ниже.

— Как думаешь, может ли этот состав «Химок» сохраниться на следующий сезон?

— Сложно сказать. Это будет зависеть не от меня, а от руководства.

— Кто из нынешней команды готов играть в топ-клубах РПЛ?

— Выделю Илью Лантратова. Он готов проявлять себя на высоком уровне и заслуживает этого.

— Писали про интерес «Зенита» к нему.

— Не знаю, куда он перейдет. Если будет хороший вариант, в любом случае надо идти на повышение. Ему нужно расти.

— Что скажешь про его перспективы в сборной России?

— Вратарская линия в сборной очень конкурентоспособная. Россия всегда славилась хорошими вратарями. Конкурировать он точно может, а вот будет ли он в сборной — другой вопрос.

У меня нет такого, что надо «убиться» в игре против «Спартака»

— В этом сезоне «Химки» одержали удивительную победу над ЦСКА со счетом 4:2. Приятно обыгрывать армейцев?

— В целом приятно выигрывать у любой команды, но у ЦСКА вдвойне.

— В стартовом составе тогда вышел Илья Садыгов, про которого много говорили перед матчем. Тем не менее он сразу забил. Все удивились в команде?

— Не то чтобы удивились — порадовались за него. Ему дали шанс, он им воспользовался. Илья — молодец! Потом еще «Крыльям» с центра поля забил. Значит, не просто так тренируется. Тренерский штаб ему доверяет.

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— В этом матче дублем отметился Саша Руденко, тоже бывший спартаковец. Как-то пытался его настроить?

— Не было какого-то особенного настроя. Вся команда настраивалась на большой объем работы и сумасшедшую самоотдачу. Нужно было воспользоваться своими шансами и забить. Так мы и сделали.

— Он говорил, что ты взял шефство над ним. В чем это проявляется?

— Не сказал бы, что прям шефство. Он новый футболист в команде, мой земляк, к тому же мы вместе в «Спартаке» были, знакомы давно и много общаемся. Где-то его поддерживаю, подсказываю на футбольном поле. В Ростов, кстати, ехали в одном купе.

— Как думаешь, ближайший матч для него будет очень принципиальным?

— Конечно. Но, думаю, что принципиальным он будет для всей команды, которая хочет удачно завершить сезон на своем стадионе.

— А для тебя матчи против «Спартака» чем являются?

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— Такие игры не являются принципиальными для меня. Сейчас хочется просто выигрывать, а что-то доказывать «Спартаку»… Мы друг друга знаем как облупленные, у меня нет такого, что надо «убиться» в игре против них. Это просто соперник, это потенциальные очки для команды. Личные приоритеты и принципы надо убирать и играть на благо команды.

— Еще один матч этого сезона, против «Крыльев Советов», завершился скандалом. На поле чувствовалось, что судья Матюнин потерял нить игры?

— Я не хотел бы комментировать судей. Это больная тема для всего российского футбола. Их постоянно обсуждают. Все ошибаются: и игроки, и арбитры. На поле я не видел каких-то серьезных нарушений.

— Судей после матча отправили на полиграф.

— Да, я слышал об этом. Матч в целом получился резонансным, было много разговоров в СМИ после финального свистка.

«Гегемония “Зенита” надоела, надо заканчивать»

— Как тебе «Спартак» в этом сезоне?

— Не буду лукавить: не очень. В турнирной таблице это видно. Глупо говорить, что они в порядке и шикарно играют. Они на десятом месте, мы недалеко от них. Один плюс, что они сейчас попали в финал Кубка России. Его надо выиграть.

— Было ли ощущение, что «Спартак» может по итогу попасть в зону стыковых матчей или вообще вылететь в ФНЛ?

— И предчувствие было, и таблица показывала. Очки не обманешь, по их количеству это было возможно. Но «Спартак» собрался и избежал неприятностей.

— «Рубин» тоже сейчас находится на грани вылета. Удивляет их такой плохой сезон?

— Все говорят про спортивный принцип, сейчас это слово надо убрать. У всех клубов напряженная ситуация, многие игроки уехали. Планировали играть с одними, а играют другими. Здесь отсутствует этот принцип, происходит непонятно что. Играет много молодых ребят, но все равно костяка нет.

— Что скажешь о Ваноли?

— Я не работал с ним, поэтому сложно говорить. Мне надо находиться там.

— Как тебе матч против «Зенита»?

— Бывали и поинтереснее матчи. Первый тайм был скучный, во втором стало поживее. Наверное, одной команде ничего не надо было, а вторая напрягалась: домашний матч, надо взять реванш, доказать, на что способны. «Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал.

— Был ли пенальти на последней минуте?

— Я не судья, не хочу комментировать этот момент.

— «Зенит» взял четвертое чемпионство подряд. Их гегемония не поднадоела?

— Надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне.

— Как думаешь, почему у «Динамо» не получилось навязать борьбу?

— У них достаточно молодая команда. Наверное, нет таких опытных футболистов. Молодежь — это все-таки небольшая нестабильность. Думаю, в команде должно быть побольше взрослых, если клуб хочет решать высокие задачи. Взять тот же «Зенит» или «Сочи»: там много опытных футболистов — посмотрите, на каких они местах в таблице.

«Нужно расширять РПЛ до 20 команд»

— В следующем сезоне не будет еврокубков, и сейчас обсуждается расширение лиги и введение Кубка РПЛ. Как оценишь эти идеи?

— Думаю, нужно расширяться, делать больше игр, заполнять окна матчей сборных и еврокубков. Игровая практика важнее всего. Можно быть чемпионами тренировок, но игры необходимы. Хорошим видится вариант с добавлением четырех клубов из ФНЛ и расширением лиги до 20 команд — зачем что-то выдумывать? Считаю, что в этом сезоне спортивный принцип нарушен. Например, «Рубин», который из-за проблем с составом спустился в зону вылета. В любом случае решать РФС и РПЛ. Наше дело — выходить и играть.

— Были еще слухи о возможном переходе в азиатскую конфедерацию. Что думаешь об этом?

— Интересный вариант, но такая идея кажется мне труднореализуемой. Европейский футбол сейчас на порядок сильнее, хотя в Азии много внимания уделяют спорту и стараются развиваться в этом направлении.

— Будет ли в следующем сезоне мотивация бороться за высокие места, ведь еврокубков нет?

— Футбол никто не отменял. Турниров у нас много, все хотят играть и становиться первыми. Если ты футболист, у тебя есть одна цель — выигрывать. Если ты любишь футбол, то в любом случае будешь играть. Получилась такая ситуация, что мы без еврокубков, — значит так и должно быть.

«После завершения карьеры буду больше времени уделять семье»

— Как часто бываешь в Миллерове?

— Хотел поехать туда после матча с «Краснодаром», но не получилось. Обычно бываю в Миллерове в отпуске. Сейчас приезжаю не так часто, как раньше, потому что сейчас дети, школа. Самому времени не хватает на все.

— Как там твоя футбольная школа поживает?

— Все нормально, будем устраивать турнир в конце мая. К нам должна приехать команда из Луганска. Хочу, чтобы дети играли. Чем больше в Ростовской области будет футболистов, тем лучше. Хочу, чтобы наш город прославлялся, просто смотреть на радость детей. Это самое важное.

— Твоя супруга Ксения Коваленко играет за женскую команду ЦСКА как раз в Химках. Ездишь на ее матчи?

— Да, когда есть время, всегда заезжаю. Смотрю и поддерживаю, хоть она и в ЦСКА играет (смеется). Мы часто подкалываем друг друга — это часть жизни.

— Насколько тяжело воспитывать дочь, когда оба родителя — профессиональные спортсмены?

— Даже не замечаю таких моментов. Тяжеловато, когда мы ее не видим. Год прошел, а мы даже и не почувствовали, как время пролетело. У меня еще две дочери, надо бы почаще собираться вместе. Когда закончу карьеру, то буду семье больше времени уделять.

— Твои дочки ходят на матчи? Любят футбол?

— Приходят, поддерживают. Старшая уже выходила со мной на поле в одной из игр. Она такая, «спартаковская» дочь (смеется), а вот средняя не особо любит футбол.

«Я пока еще не наигрался в футбол»

— Сейчас видишь себя только в «Химках»? Или готов к новым вызовам?

— Я всегда готов к новым вызовам. Посмотрим, как все сложится.

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— Если «Химки» вдруг вылетят, останешься тут?

— «Химки» не вылетят, вот и все. Гарантирую (смеется).

— Тебе уже 35 лет. Не задумывался о будущем после футбола?

— Задумывался только о двух следующих сезонах (смеется).

— К тренерской деятельности не тянет?

— Есть мысли, но я пока еще не наигрался в футбол.

— Ты недавно присоединился к команде блогеров из Медиалиги. Удается совмещать игры там с играми за «Химки»?

— Я пока не играю в Медиалиге, у нас свои договоренности. В отпуске как раз будет больше свободного времени, буду приезжать и получать игровую практику.

— Ты говорил, что мечтаешь о возвращении в «Спартак» в качестве игрока или тренера. Когда тебя ждать там?

— Сейчас сезон закончится, подумаю (смеется).

— Прервешь гегемонию «Зенита»?

— С удовольствием. Сделаю все возможное, выиграю чемпионство со «Спартаком» и сразу закончу карьеру (смеется).

— На этой неделе отмечалась важная дата для «Спартака»: пять лет с момента празднования чемпионства на «Открытие Арене» после матча с «Тереком». Вспомни тот день.

— Это был рядовой матч после долгих гуляний. Мы уже были чемпионами, были раскрепощенными. После победы на поле выбежали болельщики, потом опять начались гулянки. После чемпионства каждый день были гулянки (смеется). Все началось с площади около стадиона.

— Ты был там хедлайнером.

— Да, собрался народ, чуть-чуть на гитаре поиграл. Они потанцевали, попрыгали. Думаю, все скучают по тем временам. Такое запоминается на всю жизнь. Дай бог, чтобы они у «Спартака» были чаще.

— Финальный вопрос от Артема Реброва: «миллеровский напиток» еще производится?

— Он всегда производится. В следующий раз возьму его и привезу Теме (смеется).