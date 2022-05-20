На матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво

Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря текущего года. Помимо спортивных сооружений разрешается продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах — при наличии соответствующей лицензии.