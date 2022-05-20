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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на заключительном матче этого сезона с «Сочи».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря текущего года. Помимо спортивных сооружений разрешается продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах — при наличии соответствующей лицензии.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

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