На матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво
По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на заключительном матче этого сезона с «Сочи».
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По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на заключительном матче этого сезона с «Сочи».
Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.
Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря текущего года. Помимо спортивных сооружений разрешается продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах — при наличии соответствующей лицензии.
Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.