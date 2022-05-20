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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Алан Дзагоев покидает ПФК ЦСКА

Российский полузащитник Алан Дзагоев и ЦСКА договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 20 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился 3 голевыми передачами. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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