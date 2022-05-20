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14:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ЦСКА объяснили расторжение контракта с Дзагоевым

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что у руководства клуба и Алана Дзагоева было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход футболиста в случае малого игрового времени.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в пятницу объявил о расторжении контракта с 31-летним Дзагоевым по взаимному согласию сторон. Изначально контракт с полузащитником был рассчитан до 2023 года.

«Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешел к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол “Рубину” каждый болельщик ПФК ЦСКА будет помнить до конца жизни. Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты», — цитирует Бабаева сайт ЦСКА.

«В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба», — добавил Бабаев.

Дзагоев в составе ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три суперкубка страны.

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