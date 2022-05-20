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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «ВТБ Арены» отказалось продавать пиво на матче «Динамо» — «Сочи»

На матче «Динамо» — «Сочи» не будут продавать пиво, хотя такой вариант действительно обсуждался.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение не продавать пиво приняло руководство стадиона «ВТБ Арена», ссылаясь на возможные риски.

Ранее вышло постановление, согласно которому на стадионах, в концертных залах и в ряде других общественных мест столицы разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% при наличии лицензии. Правительство Москвы ввело эту меру в качестве эксперимента. Постановление будет действовать до конца 2022 года.

Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

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