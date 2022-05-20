Руководство «ВТБ Арены» отказалось продавать пиво на матче «Динамо» — «Сочи»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение не продавать пиво приняло руководство стадиона «ВТБ Арена», ссылаясь на возможные риски.

Ранее вышло постановление, согласно которому на стадионах, в концертных залах и в ряде других общественных мест столицы разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% при наличии лицензии. Правительство Москвы ввело эту меру в качестве эксперимента. Постановление будет действовать до конца 2022 года.