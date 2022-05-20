Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Челси
Лестер
11
Футбол. Первый дивизион
21.05
СКА-Хабаровск
Акрон
Футбол. Первый дивизион
21.05
Краснодар-2
Спартак-2
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15.05
Краснодар
ЦСКА
10
15.05
Спартак
Зенит
11
15.05
Урал
Рубин
30
14.05
Ахмат
Крылья Советов
10
14.05
Локомотив
Динамо
33
14.05
Ростов
Химки
21
14.05
Уфа
Арсенал Т
21
13.05
Сочи
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московским клубом.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Теперь соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт армейцев.

Игорь Акинфеев — воспитанник армейской академии, в которой он занимался с четырёх лет. За основной состав ПФК ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 704 матча. Также на его счету 112 игр за сборную России и бронзовые медали Евро-2008.

В составе ПФК ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Игорь — 10-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонёк» лучшему вратарю сезона.

Напомним, сегодня ЦСКА объявил об уходе полузащитника Алана Дзагоева, который выступал за команду на протяжении 14 лет.

 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Таких канадцев и шведов нужно гнать с ЧМ! Зачем они позорят Казахстан?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь